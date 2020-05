oe24-Reporter: Höllentrip im Corona-Flieger

Hunderte Passagiere mussten sechs Stunden in einer voll besetzen Boeing 737 verbringen, die Airline ignorierte einfach die Abstandsregeln.

Ein Foto aus einer voll besetzten Boeing 737 der United Airlines sorgt in den USA derzeit für Aufregung. Entgegen der angekündigten Sicherheitsabstände mussten die Passagiere sechs Stunden dicht nebeneinander sitzen. Unter ihnen war auch oe24-Reporter Herbert Bauernebel.

I guess @united is relaxing their social distancing policy these days? Every seat full on this 737 pic.twitter.com/rqWeoIUPqL — Ethan Weiss (@ethanjweiss) May 9, 2020

Flieger voll besetzt

Das Foto stammt dabei von Dr. Ethan Weiss, einem Mediziner University of California San Francisco, der gerade freiwillig in New York war, um Corona-Patienten zu behandeln. Auf dem Rückweg von Newark nach San Francisco stellte der Arzt dann schockiert fest: „Sieht so aus, als würde United seine Social-Distancing-Regeln aufweichen – jeder Platz ist besetzt in dieser 737.“

Dabei war der Andrang schon am Flughafen riesig, schildert oe24-Reporter Herbert Bauernebel. Gleich vor mehreren Gates verteilten sich Passagiere und drängten dann durch dieselbe Boarding-Tür. Auch an Bord herrscht Gedränge, als gebe es kein Corona - von einem Sicherheitsabstand war keine Spur mehr.

© Herbert Bauernebel

Flugbegleiter serviert Snack ohne Maske

Tatsächlich war die Maschine bis auf ein paar vereinzelten Sitzen voll. Die Passagiere mussten sechs Stunden lang Mundschutz oder Gesichtsmaske tragen, die Angst war fast allen von ihnen ins Gesicht geschrieben. Während des Flugs servierte ein Flugbegleiter dann auch noch ohne Maske die Snacks.

© Herbert Bauernebel

Erst nach der Landung erinnerte man sich wieder an die Sicherheitsregeln und wies die Passagiere darauf hin, Sicherheitsabstand zu gewährleisten. Viele Reisende reagierten darauf schon empört oder mit einem höhnischen Gelächter. United versprach unterdessen, dass man Passagiere in Zukunft 24 Stunden vor Abflug informieren werde, falls ein Flug ausgebucht sei.