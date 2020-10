Öffentlicher Aufruf: Corona-Infizierter in Tiroler Therme

Die Behörden ersuchen andere Gäste ihren Gesundheitszustand zu beobachten.

Das Land Tirol hat am Montagabend erneut einen öffentlichen Aufruf gestartet. Personen, die am Freitag (9. Oktober 2020) zwischen 16 und 19.30 Uhr in der „Erlebnistherme Zillertal“ in Fügen waren, sollen auf ihren Gesundheitszustand achten. Am Sonntag wurde wurde bekannt, dass eine Person, die inzwischen positiv auf Corona getestet wurde, die Therme in Fügen besucht hatte.

Bei Auftreten von Symptomen wie Husten, Halsschmerzen, Fieber, Kurzatmigkeit oder plötzlicher Verlust des Geschmacks- und Geruchssinns gilt es, umgehend die 1450 zu kontaktieren. Bei der Kontaktaufnahme mit dem Hausarzt bzw. der Hausärztin soll die Kontaktaufnahme jedenfalls telefonisch erfolgen.Öffentlicher Aufruf: Corona-Infizierter besuchte Therme