Erweitertes Impfangebot in Tirol am Samstag

Fünf verschiedene Impfstoffe, sieben Zentren

Das Land Tirol wartet am Samstag mit einem erweiterten Impfangebot an sieben Standorten auf. Erstmals wird - neben BioNTech/Pfizer, Moderna, Johnson&Johnson und Novavax - auch der Totimpfstoff Valneva verimpft. Unter Rückhaltung der benötigten zweiten Impfdosen für Erstgeimpfte stünden 2.250 Einzeldosen zur Verfügung - vorerst ausschließlich in den Impfzentren. Neben Innsbruck, Kufstein und Lienz öffnen auch die Zentren in Reutte, Telfs, Kitzbühel und Landeck, so das Land.

In Schwaz steht zwischen 10.00 und 17.00 Uhr ein Impfbus beim Parkplatz Interspar (Hermine-Berghofer-Straße 12). Auch in vielen Gemeinden würden beginnend mit 27. August Impf-Aktionen durchgeführt, informierten die Verantwortlichen und verwiesen auf eine Übersicht unter www.tirol.gv.at/tirolimpft /Impfangebote in Gemeinden. Impfungen bei niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten sind ebenfalls laufend möglich.

Terminbuchungen ab sofort möglich

Impfungen sind ohne Termin möglich - wird ein Termin gewünscht, könne dieser aber ab sofort über www.tirolimpft.at gebucht werden. In den Impfzentren Innsbruck, Kufstein, Landeck und Lienz bestehe die Möglichkeit, unkompliziert und ohne Anmeldung die Handysignatur zu aktivieren - mitzubringen sei ein gültiger amtlicher Lichtbildausweis.

Beim Vakzin VLA2001 handelt es sich um den einzigen Ganzvirus-Impfstoffkandidaten ("Totimpfstoff"), der in Europa vom österreichisch-französischen Unternehmen Valneva entwickelt wurde. VLA2001 ist das sechste in der EU zugelassene Vakzine für die Corona-Schutzimpfung. Mit "Valneva" sind derzeit Erst- und Zweitimpfungen für Personen zwischen 18 und 50 Jahren möglich. Diese beiden Impfungen erfolgen im Abstand von vier Wochen (28 Tagen). Für den Abschluss der Grundimmunisierung (dritte Impfung) sowie für Auffrischungsimpfungen ist der Impfstoff aktuell nicht zugelassen.