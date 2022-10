× Masken-Umfrage: Junge dagegen, Ältere dafür

Österreich ist in Sachen Corona gespalten – der Riss geht durchs ganze Land.

Wien. Der Streit um die Maske hat diese Woche die Politik dominiert. Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) will erst bis zum 23. Oktober entscheiden, ob eine neuerliche Pflicht kommt. Die Bevölkerung ist in der Frage gespaltener denn je – das zeigt die aktuelle Lazarsfeld-Umfrage (1.000 Befragte vom 10. bis 12. Oktober) für ÖSTERREICH: Auf die Frage „Sind Sie für die Wiedereinführung der FFP2-Maskenpflicht im öffentlichen Verkehr sowie in Supermärkten?“ sind 45 % dafür – aber genau so viele dagegen. Ab 60-Jährige sind zu 65 % dafür, die Jüngeren bis 29 Jahren mehrheitlich gegen Masken. In den Städten wie Wien befürwortet man eher die Pflicht, außerhalb ist man dagegen (s. Tabelle).

© oe24 ×

Partei entscheidet. Grüne- und Neos-Wähler sind genau zu 50 % dafür. ÖVP- und SPÖ-Sympathisanten klar dafür und FPÖ- und MfG-Fans klar dagegen.