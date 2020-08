Rekordansteig: Jetzt spricht Minister Anschober

In Österreich gibt es gleich 282 Neuinfektionen. Gesundheitsminister Anschober gibt ein Corona-Update.

"Sowohl in Europa als auch weltweit steigen die Corona-Infektionen weiter beziehungsweise wieder an", schreibt Rudolf Anschober (Grüne) am Donnerstag in der Einladung zu seinem "Corona-Update" am Freitag. Der Gesundheitsminister erklärt: "Ein Abebben der Pandemie ist derzeit nicht in Sicht."

Heute um 10 Uhr - oe24.TV überträgt live - gibt Anschober wieder eine Pressekonferenz: Es geht um die steigenden Corona-Zahlen, aber auch um "sich daraus ergebende Schlussfolgerungen und Handlungsempfehlungen". Zumindest heute sind große Verschärfungen der Corona-Regeln aber wohl noch nicht geplant.

