Salzburg fordert 2G-plus für britische Einreisende

Am Wochenende landen 55 Maschinen am Salzburg Airport – der Großteil aus Großbritannien und damit aus jenem Land, in dem die Omikron-Fälle derzeit stark ansteigen.

In Großbritannien breitet sich die Omikron-Variante des Coronavirus derzeit rasant aus. Innerhalb eines Tages haben sich fast 79.000 Briten angesteckt. Dennoch gilt für britische Einreisende in Österreich noch immer 2,5G. Das Land Salzburg fordert nun vom Bund strengere Regeln gegenüber Reisende aus dem betroffenen Land. Alleine am Samstag kommen 29 Maschinen am Salzburger Flughafen an, 13 davon aus Großbritannien. Die Einreiseverordnung schreibt für Reisende aus Großbritannien derzeit eine 2,5G-Regel vor. Einreisende müssen demnach geimpft, genesen oder PCR-getestet. Hier müsse auf 2G-plus nachgeschärft werden, heißt es vom Land Salzburg. Dann müssten Gäste aus Großbritannien geimpft oder genesen und zusätzlich getestet sein. Das sei notwendig, denn „es könnten auch Geimpfte die Omikron-Variante nach Österreich bringen.