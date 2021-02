Schon mehr als 8.000 Corona-Tote in Österreich

Von 1.192 Covid-Todesfällen am 3. November auf über 8.000 Verstorbene.

Es ist eine tragische Bilanz: Mittlerweile sind über 8.000 Menschen an Covid-19 verstorben. Die meisten Todesopfer forderte die zweite Welle ein.

Am 3. November erlagen von März bis dahin 1.192 Menschen dem Coronavirus. Am 3. Dezember waren es bereits 3.558 Todesopfer. Im letzten Monat konnte aufgrund des Lockdowns die extreme Übersterblichkeit etwas reduziert werden. Aber insgesamt ist sie in Österreich sehr hoch.

Die schlimmste Bilanz – Todesfälle pro 100.000 Menschen – verzeichnet sich bislang in der Steiermark, wo überdurchschnittlich viele Pflegeheime von Corona-Clustern betroffen waren. Auch in Kärnten ist die Zahl sehr hoch.

Steiermark 130,9

Kärnten 117,8

Oberösterreich 91,4

Salzburg 83,1

Wien 81,2

Tirol 78,4

Burgenland 72,7

Niederösterreich 69,0

Vorarlberg 66,5

Österreichgesamt 88,8

Am wenigsten Tote in Niederösterreich und Vorarlberg

Die wenigstens Todesfälle in Relation zur ­Bevölkerung wurden in Vorarlberg und Niederösterreich registriert.

Da die Neuinfektionen weiter klar über 1.000 liegen, könnten die Todeszahlen zeitverzögert in den kommenden Wochen leider weiter steigen.