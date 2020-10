Schweden ruft jetzt zu freiwilligem Lockdown auf

Weil die Corona-Zahlen stark steigen, geht einen schwedische Region in den freiwilligen Lockdown.

Uppsala, Schweden. Weil die Corona-Zahlen in der 230.000 Einwohner-Stadt Uppsala, etwa eine Autostunde von Stockholm entfernt, stark ansteigen und die Spitäler daher unter Druck geraten, wurden nun erste Maßnahmen ergriffen. Den Menschen der Stadt wird empfohlen in den nächsten zwei Wochen Öffis zu meiden und soziale Kontakte zu reduzieren.

Am Donnerstag gab es erste Schilder an Bussen, die Öffis nur zu benutzen "wenn es unbedingt notwendig" sei. Scharfe Maßnahmen wurden bereits in vielen europäischen Städten angeordnet – der Unterschied zu Uppsala: Dort basiert die Einhaltung der Verschärfungen auf Freiwilligkeit.

Die Beamten und Politiker halten die Bürger nun an, sich an die neuen Regeln zu halten und hoffen, dass sie eingehalten werden.