"Spar" will Maskenpflicht nicht kontrollieren

Die Geschäftsführung der Lebensmittelkette “Spar” erteilt den von Minister Rauch angesetzten FFP2-Maskenkontrollen eine klare Absage – und der Gewerkschaftsbund fordert ein Ende der Ungleichbehandlung von Handelsangestellten.

Während die Maskenpflicht im Handel mit Samstag gefallen ist, muss in Lebensmittelläden nach wie vor FFP2-Maske getragen werden – von Mitarbeitern und Kunden. Kontrollieren sollen das laut Anordnung von Gesundheitsminister Rauch die Angestellten. Supermarkt-Riese "Spar" legt sich jedoch quer. In einem Schreiben zur Hygiene in den Filialen wird zwar festgehalten, dass “alle Mitarbeiter sowie Kunden verpflichtet sind, FFP2-Masken zu tragen”, allerdings wird nun niemand mehr zur Rede gestellt warum er keine Maske trägt.

“Unsere Mitarbeiter machen alle Kunden, die keine FFP2-Maske tragen, höflich auf die Maskenpflicht aufmerksam und überreichen eine Gratis-Maske. Das ist alles, was wir tun können”, so die “Spar”-Geschäftsführung. “Ein eventuelles Nichttragen von Masken kann auch gesundheitliche Gründe haben, und es steht unseren Mitarbeitern nicht zu, dies zu kontrollieren.”

Gewerkschaft fordert Masken-Aus

Indes fordert auch die Gewerkschaft das Masken-Aus in den Supermärkten. „Die Beschäftigten im Lebensmittelhandel haben es satt, dass Politik auf ihrem Rücken gemacht wird. Die Maske muss fallen!“, sagt Barbara Teiber, Vorsitzende der Gewerkschaft GPA. „Die Bundesregierung hat eine Situation der völligen Absurdität geschaffen, wo Tausende maskenlos feiern dürfen, wo es in den Wirtshäusern keine Zugangsbeschränkungen gibt, aber Handelsangestellte stundenlang mit FFP2-Maske arbeiten müssen. Das lässt sich medizinisch nicht begründen, das ist schlicht Pandemie-Missmanagement“, so Teiber.