Tausende verlieren Grünen Pass - obwohl sie geimpft sind

Die Gültigkeit des Grünen Passen läuft auch bei Dreifachgeimpften aus.

In Kärnten laufen demnächst mehrere tausend Zertifikate des Grünen Passes aus. 23.280 Zertifikate seien in Kärnten mit Stichtag 30. März bereits ausgelaufen, teilte der Landespressedienst am Donnerstag mit. Weitere rund 15.500 Zertifikate würden außerdem bald nicht mehr gültig sein - und zwar von Dreifachgeimpften sowie von Genesenen mit zwei Impfungen. Diese laufen in der Zeit von April bis Juni 2022 aus. In Kärnten sieht man nun den Bund gefordert.

Nur 270 Tage gültig

Das Auslaufen hänge mit der derzeitigen Gültigkeitsdauer von 270 Tagen zusammen. Vom Gesundheitsministerium sei bezüglich der auslaufenden Zertifikate erklärt worden, dass an einer "zeitnahen" Lösung gearbeitet wird.

In diesem Zusammenhang sei auch offen, ob und für welche Personengruppen eine vierte Impfdosis empfohlen wird. Daten aus Israel würden darauf hinweisen, dass die vierte Impfung etwa bei Menschen über 60 Jahren "messbare Vorteile" bringe, so der Landespressedienst. Fundierte Aussagen zur vierten Dosis werden bis Herbst erwartet. Deshalb plane man in Kärnten aus heutiger Sicht ein Wiederhochfahren der Impfzentren im August, beziehungsweise September.