Verschärfungen im Osten: So läuft der Lockdwon-Gipfel

Am Montag entscheidet die Regierung über weitere Maßnahmen. Dabei setzt man auf regionale Maßnahmen.

Am Montag berät die Regierung erneut mit den Landeshauptleuten über die weitere Corona-Strategie. So knapp vor Ostern wird es die entscheidende Sitzung.



Die ansteckendere britische Virusmutante lässt die Zahlen steigen und bringt immer mehr Junge in die Intensivstation – auch wenn die ­große Explosion bei den Infektionszahlen wegen der breitflächigen Tests (derzeit noch) ausgeblieben ist.



Um jetzt einen österreichweiten harten Lockdown zu verhindern, wird die Regierung auf regionale Maßnahmen setzen. Es kommt also, wenn die Länder mitspielen, eine Art Dreiteilung.