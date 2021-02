Die Schulen werden öffnen – allerdings müssen alle Kinder getestet werden.

Wien. Fünf Millionen „Nasenbohrer“-Antigen Schnelltests hat Bildungsminister Heinz Faßmann bestellt – sie sollen zentraler Angelpunkt der für den 8. Februar (bzw. 15.) geplanten Öffnung der Schulen werden.

Test oder Distance-Learning

Alle Kinder. Wie ÖSTERREICH am Montag aus Regierungskreisen erfuhr, sollen nach dem Schulstart wirklich alle Kinder regelmäßig getestet werden – konkret jedes Kind einmal pro Woche. Schüler, die nicht getestet sind, bleiben im Distance Learning – zumindest ist das der Plan. Getestet wird in den Volksschulen offenbar jeweils am Montag – in allen anderen Schulen im Schichtbetrieb sind die Tests am Montag und am Mittwoch.

Volksschule startet im Vollbetrieb

Volksschulen. Und noch eine Überraschung gab es: War zunächst von einem Schichtbetrieb in allen Schulstufen die Rede, so dürfte dieser Plan im Fall der Volksschulen über Bord geworfen werden. Soll heißen: Bis einschließlich der 4. Schulstufe sollen nach den Semesterferien alle Kinder in die Schulen kommen. Begründung: Zuletzt hatten bis zu 80% ihre Kinder „zur Betreuung“ in die Schulen geschickt – da mache ein Schichtbetrieb keinen Sinn.

Schichtbetrieb ab 5. Schulstufe

Den Schichtbetrieb soll es allerdings dann ab der 5. Schulstufe geben – also für die Unter- und die Oberstufen. Für diese Kinder heißt das: Präsenzunterricht gibt es entweder am Montag und Dienstag – oder eben am Mittwoch und Donnerstag. Am Freitag ist dann ein Homeschooling-Tag geplant.

Masken. Klar, dass es zusätzlich Maskenpflicht gibt – FFP2-Masken offenbar ab 14 Jahren.