Ab morgen gelten strengere Regeln für Ungeimpfte –auch für andere wird verschärft.

Wien. Heute beschließt der Nationalrat aufgrund der stark steigenden Corona-Neuinfektionen den Lockdown für Ungeimpfte. Auch für Geimpfte und Genesene kommen Verschärfungen. ÖSTERREICH hat die Details dazu.



Einkaufen: Ungeimpfte holen Waren vor der Tür



UNGEIMPFT: Für Ungeimpfte schließt der Handel großflächig seine Pforten. Die Geschäfte darf man nur noch mit 2G-Nachweis betreten. Ungeimpfte können noch in den Supermarkt, Apotheke, zum Arzt, zu Tankstellen, Trafiken oder zur Autowerkstatt.



Click&Collect: Vorbestellte Waren können sie vor der Tür abholen.



GEIMPFT: Wer einen 2G-Nachweis hat, darf in den Handel, allerdings muss in geschlossenen Räumen ständig eine FFP2-Maske getragen werden. Wohl auch für Mitarbeiter. Die FFP2-Maskenpflicht wird vermutlich wieder an allen Arbeitsplätzen eingeführt werden.