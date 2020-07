Wieder 102 Neuinfektionen an nur einem Tag

Die meisten neuen Fälle gibt es erneut in Oberösterreich und Wien.

Bisher gab es in Österreich 19.929 positive Testergebnisse. Mit heutigem Stand (22. Juli 2020, 09:30 Uhr) sind österreichweit 711 Personen an den Folgen des Corona-Virus verstorben und 17.849 sind wieder genesen. Derzeit befinden sich 111 Personen aufgrund des Corona-Virus in krankenhäuslicher Behandlung und davon 18 der Erkrankten auf Intensivstationen.

Die Neuinfektionen teilen sich auf die Bundesländer Österreichs wie folgt auf:

Burgenland: 4

Kärnten: 0

Niederösterreich: 14

Oberösterreich: 52

Salzburg: -24

Steiermark: 15

Tirol: 7

Vorarlberg: 0

Wien: 34

Wie bereits am 21.07.2020 kommt es auf Grund einer Datenbereinigung im Land Salzburg bei der „Gesamtzahl der bestätigten Fälle“ im Bundesland Salzburg zu einer Reduktion im Vergleich zu gestern, 21.07.2020

Die meisten aktiven Fälle gibt es in Wien und Oberösterreich