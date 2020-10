Wiener Arzt fordert freiwilligen Lockdown am Nationalfeiertags-Weekend

Österreicher sollen am verlängerten Wochenende zuhause bleiben: 'Machen wir Österreich Corona-frei.'

Die Corona-Zahlen in Österreich explodieren - am Donnerstag wurde ein neuer Rekord an Neuinfektionen erreicht: 1.552 Fälle in 24 Stunden. Die Corona-Ampel wurde in den Bezirken Hallein (Salzburg), Wels-Stadt (OÖ), Innsbruck-Stadt und Innsbruck-Land (Tirol) erstmals auf rot geschaltet.

Gesundheitsminister Rudolf Anschober hat dann am Abend bundesweite Corona-Verschärfungen in Aussicht gestellt. Man erarbeite diese zur Zeit, erklärte er in der ZiB2. "Ich würde nicht ausschließen, dass das schon in den kommenden Tagen sein könnte."

"D-Day für das Virus"

Sorge bereitet auch das kommende verlängerte Wochenende zum Nationalfeiertag. Am 26. Oktober kommt es gewöhnlich zu größeren Ansammlungen und Familienfeiern. Der Wiener Arzt Dr. Markus-Johannes Handl ruft deshalb jetzt zu einem freiwilligen Lockdown auf. „Bleibe das lange Wochenende von 23.10 bis 26.10 zuhause und habe keinen Kontakt mit anderen Menschen (außer deinem Haushalt)“, so der Mediziner auf Facebook.

Der Wiener Arzt ruft auch dazu auf, am Nationalfeiertag einen Corona-Schnelltest zu machen. „Wer positiv getestet ist bleibt 10 Tage zuhause! Bei einem negativen Test gehen wir ab 27.10 wieder dem Alltag nach. Machen wir den österreichischen Nationalfeiertag zum D-Day für das Corona-Virus.“