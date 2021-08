Weniger als 35 Prozent vollständig Geimpfte bei den unter 25-Jährigen. Das vollständige Ranking aller Gemeinden im Detail.

. Einzelne Gemeinden in Oberösterreich und Kärnten kommen auf katastrophale Impfquoten. Stall in Spittal an der Drau in Kärnten kommt gar nur auf rund 26 Prozent vollständig Geimpfte. In Wels in Oberösterreich sind es knapp 41 Prozent mit beiden Impfstichen.In kleineren Gemeinden in Oberösterreich findet man welche mit nur knapp über 30 Prozent. Insgesamt scheint die Impfwilligkeit im Osten Österreichs ausgeprägter als im Westen und Süden.