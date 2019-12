150 Mio. Euro Strafe für Google

Wettbewerbshüter kritisierten dominanten Marktanteil von rund 90 Prozent.

Die französischen Wettbewerbshüter haben ein Bußgeld von 150 Mio. Euro gegen den US-Internetkonzern verhängt. Mit einem Marktanteil von rund 90 Prozent sei die Dominanz der Amerikaner im Geschäft mit Online-Werbung "außerordentlich", sagte die Chefin der französischen Kartellbehörde, Isabelle de Silva, am Freitag.

Google geht in Berufung

Der IT-Riese stimmte in Frankreich erst im September einer Steuernachzahlung von einer Milliarde Dollar zu. Die neue Strafe will Google aber nicht bezahlen. Der Konzern kündigte an, in Berufung zu gehen.

