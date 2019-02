Roaming innerhalb der EU bei Einbuchung von Handys in Partnernetze außerhalb Österreichs kostet inzwischen kaum mehr als Telefonate und Datenverbindungen innerhalb Österreichs. Was hingegen nach wie vor kostspieliger ist, sind Anrufe aus Österreich in die EU. Bisher hat nur spusu diese nervigen Zusatzkosten abgeschafft.

Nun zieht auch "3" nach. Die Zusatzkosten verschwinden hier zwar nicht komplett, aber die User bekommen zumindest Freiminuten. Seit 7. Februar 2019 gibt es bei dem Mobilfunker die neuen „Optimal-Tarife“. Bei jedem dieser neuen Angebote ist mindestens eine Stunde Telefonie ins EU-Ausland mit dabei.

Acht neue Tarife

Die Optimal-Tarife gliedern sich in fünf Smartphone- und drei SIM only-Tarife. Fixer Bestandteil aller acht neuen Tarife sind Freiminuten für Telefonate aus Österreich in die EU. Beim günstigsten Tarif sind es 60 Minuten. Alle neuen Tarife bieten außerdem unlimitierte Minuten und SMS österreichweit und in allen EU-Ländern sowie ein höheres Datenvolumen und nachgebesserte Roaming-Einheiten als bei den Vorgängertarifen.

Von 14 bis 80 Euro pro Monat

Die monatliche Grundgebühr startet bei 14 Euro für Optimal SIM M mit Gratis-Aktivierung und 19,90 Euro für Optimal M in Kombination mit Smartphones ab 0 Euro. Der teuerste Optimaltarif (Premium) schlägt mit 79,90 Euro pro Monat zu Buche. Die Jährliche Servicepauschale beträgt stets 22 Euro.

Freieinheiten für Schweiz, Türkei und USA

Neben den Gratiseinheiten für die Telefonie in der und in die EU inkludieren sechs der acht neuen Sprachtarife auch Freiminuten von Österreich in die Schweiz, Türkei und USA sowie Freiminuten und Daten für die Kommunikation in diesen drei Ländern.

