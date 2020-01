700.000 verlieben sich im Netz

Immer mehr Beziehungen werden online angebahnt. Auch Ältere flirten im Netz.

Wien. Im Club, in der Bar oder am Arbeitsplatz – immer weniger Paarbeziehungen werden im bislang klassischen Umfeld geschlossen. Diese Funktion übernimmt immer mehr das Internet. Diese Erkenntnis ist zwar nicht neu, allerdings wird dieser Trend nun durch aktuelle Zahlen einer Studie der Onlinepartnerbörse Parship belegt.

Wien führt. Insgesamt haben in ganz Österreich mehr als 700.000 Menschen ihren aktuellen Partner im Internet gefunden, das entspricht rund 17 Prozent. Die fleißigsten Online-Flirter sind dabei die Wiener. In der Bundeshauptstadt ist jede fünfte Partnerschaft (21 Prozent) im Internet entstanden. Niederösterreich liegt mit 19 Prozent auf Platz zwei, gefolgt von Kärnten mit 18 Prozent. Zwei Drittel aller Österreicher kennen zumindest ein Paar, das sich online kennengelernt hat. Jeder Vierte kennt zwei oder mehr Paare mit gemeinsamer virtueller Vergangenheit, so die Par­ship-Studie.

Keine Altersgrenze. Der Trend zum Online-Dating betrifft aber nicht nur die Jüngeren. Sechs Prozent der über 60-Jährigen geben an, ihren aktuellen Partner im Netz für sich gewonnen zu haben. Mehr als die Hälfte der Babyboomer kennt mindestens ein Online-Paar.