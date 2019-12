8-Jähriger ist Top-Verdiener bei YouTube

Forbes hat die Liste mit den 10 bestbezahlten YouTube-Stars des Jahres veröffentlicht.

Wie in den Vorjahren hat Forbes auch heuer eine Liste mit den bestbezahlten YouTube-Stars veröffentlicht. 2019 wird das Ranking von einem kleinen Jungen angeführt. Konkret handelt es sich dabei erneut um Ryan Kaji, der bereits im Vorjahr auf Plaz 1 landete . Der junge US-Amerikaner soll mit seinen Videos, in denen er Spielzeug vorstellt, in diesem Jahr unglaubliche 26 Millionen Dollar eingenommen haben - 2018 waren es 22 Millionen.

Marketing-Maschinerie

Sein YouTube-Kanal „Ryan´s World“ zählt 23 Millionen Abonnenten. Das meiste Geld stammt aus Werbeeinnahmen, die vor bzw. zwischen den Videos geschaltet werden. Doch die Eltern haben rund um ihren Jungen mittlerweile eine gesamte Marketing-Welt geschaffen. Deshalb rollt auch bei den Merchandising-Produkten der Rubel.

Auch 5-Jährige am Podest

Auf dem zweiten Platz landen fünf Freunde, die jeweils um die 30 Jahre alt sind. Sie verdienten heuer 20 Millionen Dollar und begeistern ihre Follower mit Sport- sowie Stunt-Videos. Der dritte Rang geht erneut an ein Kind. Laut Forbes hat die fünfjährige Anastasia Radzinskaya im Jahr 2019 dank YouTube 18 Millionen Dollar abgecasht. Das kleine Mädchen wurde in Russland geboren, hat 107 Millionen Abonnenten und steht bei ihren Videos gemeinsam mit ihrem Vater vor der Kamera. Der weltweit bekannteste YouTube-Star, PewDiePie , erzielte in diesem Jahr ein Einkommen von 13 Millionen Dollar und landet damit auf Platz 7. In der Vorwoche kündigt er für 2020 jedoch eine Auszeit an.

Die 10 YouTube Top-Verdiener 2019

Ryan Kaji: 26 Millionen US-Dollar

Dude Perfect: 20 Millionen US-Dollar

Anastasia Radzinskaya: 18 Millionen US-Dollar

Rhett and Link: 17.5 Millionen US-Dollar

Jeffree Star: 17 Millionen US-Dollar

Preston (Preston Arsement): 14 Millionen US-Dollar

PewDiePie (Felix Kjellberg): 13 Millionen US-Dollar

Markiplier (Mark Fischbach): 13 Millionen US-Dollar

DanTDM (Daniel Middleton): 12 Millionen US-Dollar

VanossGaming (Evan Fong): 11.5 Millionen US-Dollar

