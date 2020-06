A1 eSports-Liga Finale war voller Erfolg

Auch ohne Zuseher vor Ort war die Stimmung bei den Spring Finals 2020 bestens.

Wie berichtet, trafen sich am vergangenen Wochenende die besten E-Sportler aus über 9.000 Teilnehmern der A1 eSports League für die 5 Titelkämpfe der A1 eSports Spring Finals – wenn auch in neuer Form. Aufgrund der aktuellen Reise- und Eventbeschränkungen wurde das Finale nicht wie gewohnt als großes Offline-Event veranstaltet, sondern in Form eines Online-Show-Formates ausgetragen: Sowohl Spieler als auch Gäste blieben zu Hause und waren dank Live-Übertragung (Twitch & A1now) virtuell dabei. Für A1 und die Gaming-Community war das Online-Event ein voller Erfolg. Das bestätigen insgesamt rund 300.000 Zuseher und über 3 Mio. gesehene Minuten.

Rund 300.000 Zuseher

Durch mehr als 15 Stunden eSports Content führten dabei Ex-Miss Austria und Moderatorin Patricia Kaiser, Moderator Stefan Bohar und Gaming-Star Veni die Tausenden Zuseher. Begleitet wurde das Trio dabei von Szenen-Lieblingen und Youtubern wie Puuki, JoJonas, Luigikid und vielen mehr, die gemeinsam mit den Zusehern Challenges bestreiten mussten und persönliche Einblicke in ihr Gaming-Leben gaben.

Spannende Finalspiele und würdige Sieger

Die zwei Tage aus dem Wiener Gasometer waren dank hochkarätiger Finalbesetzung mit eSports Programm bestens gefüllt. Insgesamt ging es an dem Wochenende um mehr als 15.000 Euro Preisgeld. Bereits am Freitag kämpften die TOP 4 Rocket League Teams um den Titel, wo sich VENC Gaming mit 3:1 gegen MINKZ Gaming durchsetzen konnte. Rechtzeitig zur Prime-Time zeigten im Anschluss die besten 100 Fortnite Spieler des Landes ihr Können. Bereits nach 2 von 4 Runden konnte der Spieler Beeax die Führung übernehmen und feierte schließlich seinen Sieg in der A1 eSports Arena featuring Fortnite.

Am Samstag warteten neben den Finalspielen in Brawl Stars und Clash Royale auch das große Red Bull Solo Q Finale und die League of Legends Finals auf alle Zuseher. Bei Spiele-Neuzugang Brawl Stars konnte sich Favorit Wave eSports gegen Esport Rhein-Neckar durchsetzen und krönte sich zum ersten Brawl Stars Champion in der A1 eSports Liga. Bei Clash Royale wartete auf Fans des mobile Games ein Herzschlagfinale zwischen dem amtierenden Champion Wolfstochter und Herausforderer Schwarzen, das Schwarzen schließlich knapp mit 3:2 für sich entscheiden konnte. Auch bei Red Bull Solo Q schenkten sich die Finalisten nichts und liquid knives holte sich verdient den Titel.

League of Legends Finale als Höhepunkt

Höhepunkt des Wochenendes war definitiv das große League of Legends Finale des A1 eSports Legends Cups, in dem die Teams ad hoc Gaming Gentleman's Club und A1 Liga „Newcomer“ Penta 1860 mit extrem starken Line-Ups aufeinandertrafen. Mehr als 6.800 Zuseher fieberten gleichzeitig beim großen Finish mit, als ad hoc Gaming Gentleman's Club rund um Teamkapitän und Twitch-Liebling NoWay, LoL-Veteran Klaj, der österreichischen Toplane-Legende Wardain, Kadir und Exakick den Nexus von Penta 1860 zerstörten und virtuell den Pokal stemmten.

Weitere Goodies

Zusätzlich gab es für alle Zuseher dank der Partner Huawei, Red Bull, McDelivery, Mercedes-Benz, BAWAG P.S.K., Kelly’s und Generali umfangreiches Entertainment und Gewinnspiele.

