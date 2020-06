A1 schenkt Neukunden ein Mesh-Wlan-Set

Wer einen schnellen Festnetz-Anschluss wählt, bekommt derzeit auch eine Ausstattung für schnelles WLAN.

Die WLAN-Mesh-Technologie ist derzeit wohl die sinnvollste Art, um die eigenen vier Wände bestmöglich mit schnellem kabellosen Internet zu versorgen. Denn hier wird das WLAN-Signal, das im Normalfall nur vom Router oder Modem kommt, über eine Netz-Architektur verteilt. In Kombination mit einem Festnetzanschluss, mit unbegrenztem Datenvolumen und ungeteilter Bandbreite, ist somit für sorgenfreies Surfen bis im letzten Winkel der Wohnung gesorgt.

Kostenloses Mesh-Set

Für alle, die sich derzeit einen schnellen Festnetz-Anschluss zulegen wollen, hat sich A1 etwas einfallen lassen. Der Mobilfunkmarktführer hat nun eine Aktion gestartet, die beides bündelt. Alle Neukunden, die sich ab 29. Juni 2020 für einen A1 Glasfaser-Internet Tarif entscheiden, bekommen das A1 Mesh Set Small im Wert von 220 Euro kostenlos dazu. Das Mesh WLAN kann laut A1 einfach via „plug and play“ installiert und über die zugehörige WLAN Manager App gesteuert werden. Das Set besteht aus zwei so genannten "Mesh Discs" (siehe Foto). Diese vernetzen sich selbstständig zu einem WLAN-Netz, dasn auch größere Entfernungen vom Ursprungs-Router überwinden kann. Das Mesh-Netz verbindet das WLAN-Gerät des Nutzers immer zur Disc mit dem besten Empfang. Weitere Mesh-Discs können ebenfalls in das Netzwerk integriert werden. Diese müssen jedoch dazu gekauft werden.

© A1

Auch Herstellung gratis

Im Aktionszeitraum ab dem 29. Juni gibt es das Mesh WLAN Set Small bei Neuanmeldung von den Tarifen A1 Internet XS – XL, 5GigaNet S – XL, A1 Xplore TV Kombi XS – XL sowie A1 Xplore TV Kombi XS – XL Plus kostenlos dazu. Auch die Herstellung ist im Rahmen der Aktion gratis, so A1 in einer Aussendung.