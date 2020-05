Achtung: Kritische Lücke im Windows-Browser

Microsoft-Update unbedingt installieren - Angreifer können Computer komplett übernehmen.

Microsoft hat im Rahmen seines Mai Patchdays laut eigenen Angaben über 100 Sicherheitsupdates veröffentlicht. Betroffen sin so gut wie alle Programme (Windows, Office, Defender, Visual Studio, etc.). Einige der geschlossenen Sicherheitslücken werden als „kritisch“ eingestuft. Hier droht also große Gefahr. Nutzer, die einen Microsoft-Browser ( Edge oder Internet-Explorer) verwenden, sollten rasch handeln.

Angreifer kann Computer übernehmen

Die kritischen Lücken in den beiden Browsern sind nämlich ziemlich hintertückisch. Nutzer müssen nur auf eine manipulierte Webseite kommen und schon können die Angreifer ihre Attacke starten. Beim Aufruf einer solchen Seite kommt es zu einem Speicherfehler. Dieser ermöglicht es den Hackern Code auf den Rechner zu spielen und diesen aus der Ferne auszuführen. Über die Administrator-Rechte könnten sie den Computer sogar komplett übernehmen.

Update unbedingt installieren

Alle Edge- und Inernet-Explorer-Nutzer, die die automatischen Updates nicht aktiviert haben, sollten ihren Browser so schnell wie möglich updaten. Alle Infos zu den geschlossenen Lücken des Mai Updates hat Microsoft hier aufgelistet.