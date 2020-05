Achtung: Mega-Betrug mit gefälschter A1-App

Laut dem Mobilfunkanbieter sollte die App keinesfalls installiert werden - Bankdaten im Visier!

Wichtige Nachricht für alle A1 -Kunden: Der heimische Mobilfunkmarktführer warnt am Montagvormittag in einer Aussendung vor einer gefälschten App. Demnach erhalten A1 Kunden vermehrt E-Mails, meist mit dem Betreff „Wichtige Mitteilung“ oder „Information an Kunden des A1-Mobilfunknetz“, mit der Aufforderung eine Website zu besuchen, und ein „Netzupdate“ zu installieren.

App nicht installieren!

Doch Vorsicht: A1 ist nicht Absender dieser E-Mail und warnt ausdrücklich davor, die App zu installieren, da sie im Verdacht steht, Bankdaten auszuspähen. Android lässt im Normalfall die Installation von Apps, die außerhalb des Google Play Store geladen werden, nicht zu. Im aktuellen Fall erhalten betroffene Empfänger aber auch eine Anleitung, wie der Schutzmechanismus des Betriebssystems ausgehebelt werden kann.

Bank informieren und PIN ändern

Kunden, die dieses Mail erhalten und die App installiert haben, sollten die App umgehend löschen und sicherheitshalber ihre Bank kontaktieren um etwaigen finanziellen Schaden abzuwenden. Auch sollte umgehend die PIN des genutzten Onlinebankings von einem anderen Gerät aus geändert werden.

Zudem rät A1 im Allgemeinen dazu, ausschließlich Apps aus den offiziellen App Stores der Betriebssysteme herunterzuladen und die Sicherheitsmechanismen der Systeme niemals zu umgehen.

