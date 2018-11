Amazon startet neue Top-Funktion

Mit dieser Neuheit dürfte Amazon viele seiner Kunden eine echte Freude bereiten. Der weltgrößte Online-Händler bringt eine neues Versand-Feature, das dafür sorgen soll, dass man keine Lieferung mehr versäumt. In den USA wird „Amazon Day“ seit wenigen Tagen getestet. Dabei können sich die Kunden einen gewünschten Liefertag ausseuchen.

So funktioniert´s

Wie Engadget berichtet, kann die neue Funktion von Prime-Kunden genutzt werden. Wenn diese mehrere Produkte in einer Woche kaufen, können sie einen Tag wählen, an dem dann alle Einkäufe geliefert werden. Mit „Amazon Day“ wissen die Kunden also genau bescheid, an welchem Tag die Produkte geliefert werden. Davon profitieren natürlich auch Amazon und die Umwelt. Schließlich können die Einkäufe so in nur einem Paket verpackt werden und die Lieferanten müssen nur einmal zum jeweiligen Kunden fahren.

Entscheidung erfolgt nach Testphase

Laut dem Bericht wurden in den USA die Prime-Kunden, die Amazon Day nutzen können, vom Online-Händler zu dem Testbetrieb eingeladen. Das war in der Vergangenheit bereits bei einigen neuen Funktionen der Fall. Bei erfolgreichen Tests werden diese dann für alle Kunden eingeführt. Manchmal gibt es bei Amazon jedoch regionale Unterschiede. Da derzeit nur US-Kunden zu Tests eingeladen wurden könnte Amazon Day auf Nordamerika beschränkt bleiben. Ein Start für europäische Kunden ist jedoch nicht ausgeschlossen.

