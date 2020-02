AWS-Niederlassung vor Ort soll Betreuung von österreichischen Unternehmen erleichtern.

Der Cloud-Dienst Amazon Web Services (AWS) eröffnete am Mittwoch seine erste Niederlassung in Wien. AWS bietet Unternehmen Rechenleistung und Speicherkapazität auf den Amazon -Servern an, somit fällt das Betreiben eigener Rechenzentren weg. Das Büro in Wien soll die Betreuung von Unternehmen vor Ort bei der Nutzung der AWS-Cloud erleichtern. Mit seinen Cloud-Diensten macht der Online-Riese hierzulande u.a. Unternehmen wie A1 oder Microsoft Konkurrenz.

Neben Rechenleistung und Speicherkapazität bietet AWS Unterstützung bei der Digitalisierung von Unternehmensprozessen an, beispielsweise in den Bereichen Datenanalyse, künstliche Intelligenz, Internet der Dinge (IoT) oder maschinelles Lernen. In Österreich zählen unter anderem die Raiffeisen Bank International, der Besuchermanager Skidata oder der Gesundheitsdienstleister mySugr zu den AWS-Kunden. Auch Plattformen wie Netflix, Dropbox oder Reddit nutzen den Cloud-Dienst.

V.l.n.r.: Bernhard Schandl, CTO mySugr, Jochen Walter, Country Leader Austria AWS, Stefan Roat, Security Specialist SKIDATA und Gerhard Fröhlich, Head of Merlin & Openbanking Raiffeisen Bank International.

AWS erstmals selbst vor Ort

Seit 2017 gibt es in Wien einen sogenannten AWS Edge-Standort, der österreichischen Kunden den Zugriff auf verschiedene AWS-Dienste ermöglicht. Darüber hinaus haben sich in Wien und Linz Anwendergruppen gebildet, die Treffen zur Vernetzung und zum Wissensaustausch organisieren. Mit der Eröffnung des neuen Büros in Wien ist nun erstmals auch AWS selbst vor Ort vertreten. Die "starke Wirtschaft und seine Vielfalt an kreativen und technischen Talenten machen Österreich zu einem idealen Standort für die weitere Expansion von AWS in Europa", schreibt Jochen Walter, AWS Country Leader in Österreich, am Mittwoch in einer Aussendung.

