Elektronikfachhändler legen sich bei Apple-Kopfhörern mit reinen Online-Anbietern an.

Während stationäre Elektronikgeschäfte aufgrund der Maßnahmen gegen die schnelle Ausbreitung des Coronavirus geschlossen haben, läuft der Online-Verkauf uneingeschränkt weiter. Damit möglichst viele Kunden in die jeweiligen Internetshops schauen, gibt es immer wieder auch spezielle Angebote. Aktuelles Beispiel: Die Apple AirPods 2 .

Apple-Kopfhörer zum Kampfpreis

Die zweite Generation der kabellosen Kopfhörer ist seit rund einem Jahr im Handel – nicht zu verwechseln mit den AirPods Pro – und kostet bei Apple nach wie vor 179 Euro. Saturn und MediaMarkt haben nun aber die Preissschraube ordentlich angezogen. In den Onlineshops der beiden Elektronikfachhändler gibt es die AirPods 2 derzeit um 135 Euro. Damit rangieren sie exakt auf dem Niveau des billigsten Online-Anbieters (geizhals.at-Check: 31. März; 08:00 Uhr). Eine Abholung in den Filialen ist derzeit nicht möglich. Die Apple-Kopfhörer werden also versendet.

© Screenshot: geizhals.at

>>>Nachlesen: Apple tauscht AirPods Pro aus

>>>Nachlesen: Apple greift mit den AirPods 2 an