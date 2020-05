Apple droht größter Leak aller Zeiten

Geheimnisverräter hat Video der völlig neuen smarten Brille (iPhone-Nachfolger) gedreht.

Kurz nachdem Apple-Experte Ming-Chi Kuo gegenüber MacRumors angekündigt hat, dass Apples smarte Brille, die langfristig als iPhone-Nachfolger gilt, aufgrund der Coronavirus-Krise „erst“ 2022 statt 2021 an den Start gehen soll . Doch nun widerspricht ihm der von Apple derzeit meistgefürchtete Leaker.

Top-Leaker widerspricht Kuo

Jon Posser hat in diesem Jahr bereits das iPhones SE und das 13 Zoll große MacBook Pro Wochen vor deren Premiere richtig vorhergesagt. Zuletzt hat er alle Spezifikationen der vier Modelle des iPhone 12 , die Apple erst im Herbst vorstellen wird, veröffentlicht. Und nun will er offenbar auch noch das derzeit heißeste Eisen, das der US-Konzern in den Startlöchern hat, leaken.

"Seek as hell"

In einem Tweet sagt Posser, dass sich Kuo irrt. Apples Augmented-Reality-Brille soll laut seinen Informationen bereits zwischen März und Juni 2021 starten. Doch das war noch die harmloseste Information. Der Top-Leaker hat das Gadget nach eigenen Angaben bereits gesehen und es soll unglaublich cool sein ("seek as hell“). Apples smarte Brille dürfte also deutlich besser aussehen, als die Google Glass (Bild oben).

Rechtliche Absicherung

Darüber hinaus will Posser von den Apple Glasses auch ein Video gedreht haben. Dieses möchte er in den kommenden Wochen auch veröffentlichen. Doch derzeit müsse er das noch mit seinen Anwälten abklären. Apple will die Vorab-Veröffentlichung klarerweise unbedingt verhindern und habe seine Rechtsabteilung bereits in Stellung gebracht. Wenn Posser keine lupenreine Absicherung hat, kann es für ihn so richtig teuer werden. Die nächsten Wochen bleiben also spannend. Apple droht jedenfalls ein Mega-Leak.