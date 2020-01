Im langwierigen Rechtsstreit zwischen Apple und einer amerikanischen Hochschule ist ein Urteil gefallen. Der iPhone-Hersteller ist wegen mutmaßlicher Patentverstöße von einem US-Gericht zur Zahlung einer Entschädigung in Höhe von 837 Millionen Dollar (760,84 Mio. Euro) an die Caltech-Universität verurteilt worden. Im selben Verfahren wies das Geschworenengericht in Los Angeles das US-Halbleiterunternehmen Broadcom an, 270 Millionen Dollar an die Uni zu zahlen.