Apple zeigt iOS 14, macOS 10.16 und Co.

Auf der Entwicklerkonferenz könnte es auch erste Infos zu den eigenen Mac-Chips geben.

Wie an dieser Stelle angekündigt , geht am Montag (22. Juni) die Keynote zu Apples diesjähriger Entwicklerkonferenz (WWDC) über die Bühne - wir berichten ab 18:45 Uhr live. Aufgrund der Coronavirus-Pandemie findet die WWDC, die bis zum 26. Juni dauert, in diesem Jahr erstmals virtuell statt. Apple-Chef Tim Cook (Bild oben) und seine Manager müssen dieses Mal also auf tobenden Applaus der Entwicklergemeinde verzichten. Für die Privatnutzer ist eigentlich nur die Keynote interessant. Denn auf dieser stellt Apple traditionell seine Software-Neuheiten vor. In diesem Jahr dürfen sich die Fans auf iOS 14 , iPadOS 14, macOS 10.16, watchOS 7 und das neue tvOS freuen.

>>>Nachlesen: Apple zeigt iOS 14 am 22. Juni

Eigene Prozessoren für Macs

Darüber hinaus könnte Apple auf der WWDC 2020 erste offizielle Details zu seinen hauseigenen Prozessoren für die Mac-Computer präsentieren. Ab 2021 sollen die selbst entwickelten Chips bei iMac, MacBook & Co. nach und nach die Intel-Prozessoren ersetzen.

>>>Nachlesen: Apple stattet Macs mit eigenen Chips aus

iOS 14 bereits geleakt

Anfang März ist Apple aus Versehen eine frühe Beta-Version von iOS 14 ins Netz gerutscht. Seither gab das geleakte iPhone-Betriebssystem zahlreiche interessante Neuerungen preis – unter anderem einen neuen Homescreen für die Apple-Smartphones, neue Funktionen für iMessage oder eine völlig neue Art des QR-Codes. Darüber hinaus ist bereits durchgesickert, welche iPhone-Modelle iOS 14 bekommen dürften. Alle Infos dazu finden Sie unter folgenden Leaks:

>>>Nachlesen: Diese iPhones bekommen iOS 14

>>>Nachlesen: iOS-14-Leak: Apple erfindet QR-Code neu

>>>Nachlesen: iOS-14-Leak: iPhone bekommt neuen Homescreen

>>>Nachlesen: iPhone 12: Chip-Hersteller verrät Starttermin