Arnie klagt Roboterfirma auf 10 Millionen Dollar

Der ehemalige Gouverneur Kaliforniens und Hollywood-Star Arnold Schwarzenegger hat eine russische Roboterherstellerfirma geklagt, wie das Klatschportal "TMZ" berichtet. Der Promi-Seite liegt die Klageschrift des "Terminators" vor.

Darin schreiben die Anwälte, die Roboterfirma würde mit einem Nachbau Schwarzeneggers "hart erarbeiteten und wohlverdienten Ruf als großer Filmstar mindern". Er sei zum "unfreiwilligen Gesicht" des Produkts geworden, obwohl er einer Verwendung seines Abbildes zu Werbezwecken nie zugestimmt habe.

.@Schwarzenegger’s creepy robot figure wants to be your friend! Arnold you down to be friends with it? pic.twitter.com/8ULXeFPbGq