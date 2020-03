Auftakt für Disney+ mit 'Mandalorian' & 'Frozen II'

Starke Konkurrenz für Netflix und Co. Heute startet Disney+.

Streaming. Die Star Wars-Kultserie The Mandalorian, der Kinderhit Frozen II und alle Marvel-Klassiker wie der Rekord-Film Avengers: Endgame – heute gibt’s die große Film- und Serien-Offensive gegen den Corona-Blues: Der neue Streamingdienst Disney+ startet endlich auch in Österreich. Am Programm stehen alle Star Wars-Filme, auch der neunte und letzte Teil Der Aufstieg Skywalkers, etliche Disney-Klassiker, die Simpsons und auch Dokus von National Geographic.

Größter Hit: ›Mandalorian‹ mit süßem Baby Yoda

Der größte Hit ist die Serie The Mandalorian, die neben dem süßen Baby Yoda mit Top-Besetzung aufwartet: Neben Pedro Pascal (Game of Thrones) als Kopfgeldjäger Mandalorian, Rebellin Gina Carano (Deadpool) und Giancarlo Esposito (Breaking Bad) sind auch Nick Nolte und Werner Herzog mit dabei.

Die Story setzt sechs Jahre nach dem 1983er-Kulthit Die Rückkehr der Jedi-Ritter an und erzählt in acht Folgen, wie es zum Aufstieg der Ersten Ordnung kam.