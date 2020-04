Aus der Corona-Isolation jetzt weltweit tindern

Dating-App Tinder schaltet wegen Coronavirus eine beliebte Premium-Funktion frei.

Die Maßnahmen zur Verlangsamung der Ausbreitung der Coronavirus-Pandemie sorgen auch dafür, dass private Treffen (fast) komplett zum Erliegen gekommen sind. Singles, die derzeit dennoch potenzielle Partner kennenlernen möchten, müssen auf Online-Angebote oder Dating-Apps zurückgreifen. Das weiß auch Tinder und hat deshalb nun eine Funktion freigeschaltet, die normalerweise nur für Nutzer der kostenpflichtigen Angebote „Plus“ und „Gold“ verfügbar ist.

Bis 30. April 2020 können alle Tinder-Nutzer die Funktion „Passport“ kostenlos nutzen. Mit dem Feature können die User unabhängig vom eigenen Standort durch die ganze Welt tindern.

So funktioniert´s

Das ändern des eigenen Standorts ist dabei ganz einfach:

In den "Einstellungen" auf "Tindern in" (Android) oder "Standort" (iOS) tippen

Hier gibt es die Option „Standort hinzufügen“

Nun muss man nur noch jene Stadt angeben, in der man tindern möchte

Dann wählt man den Standort auf den Suchergebnissen (Karte) aus

Abschließend noch auf bestätigen klicken

Von zuhause aus weltweit tindern

Sobald der Nutzer das erledigt hat, ist sein Profil nur für Tinder-Benutzer an dem gewählten Standort sichtbar – egal ob man London, New York, Lissabon, etc. ausgewählt hat. Der richtige Standort (z.B. Wien) wird den anderen Tinder-Nutzern dabei nicht angezeigt. Sie glauben also, dass man sich tatsächlich in ihrer Stadt aufhält.

