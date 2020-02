Obwohl das Jahr noch jung ist, sind in Österreich schon wieder Telefonabzocker am Werk.

Nachdem es Ende 2019 in Österreich vermehrt zu Abzockmaschen mit sogenannten "Ping"-Anrufen kam , bedienen sich Telefonbetrüger derzeit einer anderen Masche. Konkret handelt es sich dabei um unsieriösen Gewinnzusagen. Mit diesen wollen die Kriminellen ihren Opfern Geld aus der Tasche locken. Sie stellen hohen Gewinne in Aussicht, dafür müssten die vermeintlichen Gewinner jedoch zunächst einen Geldbetrag überweisen.

Bei dieser Nummer nicht abheben

Doch wer das macht, bekommt keinen Gewinn und ist zudem noch seinen überwiesenen Betrag los. So warnt die heimische Telekommregulierungsbehörde RTR vor Anrufen mit der Telefonnummer „+43662281XXX“. Erscheint diese Nummer am Telefondisplay sollte man am besten gar nicht abheben.

Meldesetelle

Wer selbst einen Abzockanruf über eine andere Nummer bekommt, kann diese wie immer auf der eigens eingerichteten Webseite melden und dadurch andere Personen vor derartigen Machen schützen.

