Beliebteste YouTube-Videos: HC Strache auf Platz 3

Hierzulande werden die Top-10 vom Ex-Vizekanzler und von Musikern geprägt.

Kurz nachdem Apple die besten sowie meist heruntergeladenen Apps und Spiele des Jahres gekürt hat, ist YouTube am Donnerstagnachmittag mit seinem traditionellen Jahresrückblick nachgezogen. Beim „YouTube Rewind 2019“ präsentiert Googles Videoplattform die am häufigsten geklickten Videos des Jahres. Wir stellen die meistgesehenen YouTube-Clips in Österreich 2019 mittels zwei Top-10-Rankings vor.

>>>Nachlesen: Soviel cashen erfolgreiche YouTuber ab

Top 10-Videos in Österreich 2019

Dabei zeigt sich, dass drei der Top-10-Videos einen lokalen Bezug haben. Rapper Julien Bam hat mit Gästen die bekanntesten Märchen der Gebrüder Grimm in deutscher Rapper-Manier und seinem ganz eigenen Stil neu interpretiert. Das bescherte ihm Platz 1 in den Top-Videos in Österreich. Capital Bra, MERO und andere Deutschrapper bestimmten nicht nur in Deutschland, sondern auch in Österreich die Musikvideocharts. Politisch gesehen haben hierzulande vor allem HC Strache und Rezo das Netz 2019 gehörig aufgewirbelt. Der Ex-Vizekanzler schafft es dank Ibiza sogar auf Gesamtrang drei. Das sind alles Beispiele, die zeigen, was die YouTube-Nutzer 2019 bewegt hat.

Platz 1 haben wir eingebunden, zu den Plätzen 2 bis 10 kommen Sie per Klick auf den jeweiligen Link.



1. MÄRCHEN in ASOZIAL feat. Kelly | Julien Bam





2. Capital Bra X Klaas - Die Gang ist mein Team 3. Die geheimen Strache-Videos: Warum geht 4. Die Zerstörung der CDU. 5. Christoph Waltz Gives Jimmy Fallon a German Words Quiz 6. INTERVIEW MIT DOME 7. DSDS 2019 | Estefania Wollny mit "Take A Bow" von Rihanna 8. Ecken-Trick lässt Anfield beben | Liverpool - Barcelona 9. SEASON 11 FORTNITE EVENT! Wibmer's Law - Fabio Wibmer

(Videos aus 2019, die am meisten von Nutzern aus Österreich geschaut wurden; exklusive offizielle Musikvideos)





>>>Nachlesen: Was Strache über Spesen und Geldscheine aussagte





Top-10-Musikvideos in Österreich 2019

Bei den heimischen YouTube-Nutzern steht nach wie vor Deutschrap hoch im Kurs. Die Musik des Nachbarlandes bestimmt auch wie in den Jahren davor, was den Österreichern hierzulande gefällt. Die Liste der Top-10-Musikvideos besteht zum Großteil aus deutschen (Rap-)Musikern. Die Tabellenführer, MERO und Capital Bra, begeistern die User 2019 gleich mehrfach und belegen daher gleich sieben der zehn Plätze. Auch das österreichische Duo Seiler und Speer erkämpfte sich einen Platz in den beliebtesten Musikvideos in Österreich.

Platz 1 haben wir eingebunden, zu den Plätzen 2 bis 10 kommen Sie per Klick auf den jeweiligen Link.



1. CAPITAL BRA - CHERRY LADY (prod. by Jumpa)





2. MERO - WOLKE 10 (Official Video 3. ENO feat. MERO - Ferrari (Official Video) 4. Sarah Connor - Vincent (Offizielles Musikvideo) 5. SAMRA & CAPITAL BRA - WIEDER LILA 6. CAPITAL BRA, KC REBELL & SUMMER CEM - ROLEX 7. MERO - Hobby Hobby (Official Video) 8. Seiler und Speer - Herr Inspektor 9. CAPITAL BRA & SAMRA - TILIDIN PROD. BY BEATZARRE & DJORKAEFF Billie Eilish - bad guy

(Offizielle Musikvideos aus 2019, die am meisten von Nutzern aus Österreich geschaut wurden)