Beliebteste soziale Netzwerke und Streaming-Dienste

WhatsApp bei heimischer Jugend Nummer 1, TikTok weiter auf dem Vormarsch.

Bereits zum fünften Mal präsentiert Saferinternet.at mit Unterstützung des Bundesministeriums für Arbeit, Familie und Jugend den Jugend-Internet-Monitor . In einer repräsentativen Umfrage wurden die Social-Media-Favoriten von Jugendlichen im Alter von 11 bis 17 Jahren in Österreich ermittelt. Die Top-3-Netzwerke sind WhatsApp, YouTube und Instagram. TikTok wächst am stärksten, neu erhoben wurden Pinterest sowie die beliebtesten Streaming-Dienste.

WhatsApp und YouTube bleiben an der Spitze