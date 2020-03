In den letzten Monaten hat sich der Bitcoin -Kurs sehr gut erholt . Doch seit dem vergangenen Wochenende kennt die Kryptowährung nur eine Richtung - die nach unten. Der am Wochenende begonnene Absturz erreichte am Donnerstag einen neuen Höhepunkt. Viele Anleger haben sich laut Marktbeobachtern vom Gedanken einer attraktiven Anlagealternative in turbulenten Börsenzeiten verabschiedet.