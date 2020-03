Corona-Fake-News via WhatsApp: 2 Salzburger angezeigt

Ein 30-jähriger Traktorfahrer ist Montagfrüh in der Oststeiermark von einem Personenzug erfasst und verletzt worden.

30-jähriger Traktorlenker von Zug erfasst und verletzt