Coronavirus: YouTube reduziert Videoqualität

Wie Netflix will auch die Google-Tochter in der Viruskrise die Datennetze entlasten.

Nach Netflix reduziert nun auch YouTube in Europa seine Übertragungsqualität. Um die Belastungen des Netzes in Zeiten verstärkter Heimarbeit, Ausgangssperren und geschlossener Schulen während der Coronavirus-Pandemie zu reduzieren, werde YouTube seine Datenmengen drosseln, teilte die Google-Tochter am Freitag der Nachrichtenagentur Reuters mit.

Forderung der EU

Damit reagieren die Unternehmen auf eine Forderung von EU-Industriekommissar Thierry Breton . Er hatte gefordert, ähnliche Maßnahmen zu treffen, um letztlich den Datenverkehr in Europa um etwa ein Viertel zu reduzieren.

Regelung gilt zunächst für 30 Tage

Konkret wird YouTube seine Videos für zunächst 30 Tage nur noch in SD-Qualität ausstrahlen und damit nicht ganz so scharf und detailliert wie in HD. Netflix hatte bereits am Donnerstagabend erklärt.