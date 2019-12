Suchmaschine hat das jährliche Ranking der Suchtrends veröffentlicht.

Eine gute Woche nachdem Apple die Rankings mit den beliebtesten Apps und Spielen des Jahres 2019 und YouTube die meistgeklickten Videos des Jahres veröffentlicht haben, zieht Google nach. Der Suchmaschinen-Primus hat am Mittwoch seinen mit Spannung erwarteten Jahresrückblick "YearInSearch“ veröffentlicht. In seiner traditionellen Rückschau der Google-Suche zeigt der Internet-Riese auch in diesem Jahr auf, was die Welt und im speziellen Österreich heuer besonders interessiert hat - die Themen, Personen und Ereignisse 2019.

Österreich-Suchtrends des Jahres 2019

Die heimischen Suchanfragen sind in sechs Kategorien (Suchbegriffe des Jahres; Aufreger & Schicksale; Chronik International; Technik Trends; Was…? Fragen und Wie…? Fragen) eingeteilt. In der folgenden Diashow sehen Sie, welche fünf Begriffe pro Kategorie am häufigsten gegoogelt wurden.

Diashow: Google Suchtrends 2019 1/6 © © Google Suchbegriffe des Jahres 2/6 © © Google Aufreger & Schicksale Österreich 3/6 © © Google Chronik International 4/6 © © Google Technik Trends 5/6 © © Google Was…? Fragen 6/6 © © Google Wie…? Fragen

Highlights

Auf den ersten Plätzen in den jeweiligen Kategorien landen (HC) Strache, Ibiza Video, Rebecca Reusch, iPhone 11 Pro , Was macht Ingwer scharf? und Wie spät ist es?. Etwas überraschend ist, dass Marcel Hirscher fehlt. Sein Rücktritt sorgte doch für zahlreiche Schlagzeilen. Dafür hat es unser Tennis-Ass Dominic Thiem auf Platz 3 der Suchbegriffe des Jahres geschafft. Tesla hat es mit seinem Cybertruck , der erst im November präsentiert wurde, noch in das Technik-Ranking geschafft. Mit der Peugeot-Studie e-Legend schaffte es ein weiteres Fahrzeug in die Technik-Charts. Bei den Smartphones wurden neben dem neuen Apple-Flaggschiff auch die im Frühjahr präsentierten Top-Modelle von Samsung ( Galaxy S10 ) und von Huawei ( P30 ) besonders häufig gesucht. Dass die Österreicher auch großes Interesse an Greta Thunberg und der EU-Wahl hatten, ist keine allzu große Überraschung.

Globale Suchtrends 2019

Die weltweiten Suchtrends 2019 hat Google wieder in einem gekonnt inszenierten YouTube-Video zusammengefasst:

Year in Search 2019 (Österreich)

