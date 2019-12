Politik interessierte die ­Österreicher laut Google-Suchtrends 2019 am meisten.

Dem Skandal-Politiker HC Strache wird eine zweifelhafte Ehre zuteil: Der Name des abgestürzten FPÖ-Chefs ist laut Google der absolute Top-Trend bei den Suchbegriffen österreichweit. Vor allem zwischen dem 19. und 25. Mai, also zum Zeitpunkt, als das Ibiza-Video auftauchte, war der Ex-Vizekanzler absoluter Google-Star.

Tennis-Ass & Google-Star

An zweiter Stelle der Google-Trends für Österreich findet sich „Notre-Dame“. Der Brand der berühmten Pariser Kathedrale sorgte am 15. April für internationales Aufsehen. Mit dem Suchbegriff „Dominic Thiem“ findet sich sehr ­Erfreuliches auf Platz 3 der Google-Suchliste. Das Tennis-Ass beschäftigte die Österreicher das ganze Jahr über, besonders aber zu den großen ATP-Turnieren wie zuletzt beim Finalspiel in London gegen den Griechen Stefanos Tsitsipas.

Top-Suche: Politskandal, Morde und das iPhone 11

Auch in der Unterkategorie „Schicksale und Aufreger in Österreich“ ist der Politskandal des Jahres tonangebend: Der Suchbegriff „Ibiza“ ist Nummer 1 des Google-Trends. Auf Platz zwei findet sich mit dem Namen „Florian Janny“ ein Opfer des erschütterndsten Verbrechens des Jahres. Der 24-jährige Eishockeyspieler starb bei dem Fünffachmord in Kitzbühel (Tirol) am 6. Oktober.

Smartphone-Hype

Auf absoluter Spitzenposition bei den Technik-Suchtrends auf Google findet sich das iPhone 11 von Apple, gefolgt vom Widersacher Samsung Galaxy S10. Interessant: Bei den Autos führt nicht etwa der neue VW Golf, sondern das Showcar „Peugeot e-Legend“.

Life-Hacks und blöde Fragen

Warum auch immer, fragen die Österreicher per Google am liebsten nach der Uhrzeit. Auf Nummer 2: „Wie heißt Niki Laudas Mutter?“, gefolgt vom Klassiker: „Abnehmen, aber wie?“ Antwort auf Nummer 10: „Wie viele Tage noch bis Weihnachten?“ Heute sind es noch 12.