Deepfake zeigt Sebastian Kurz beim Song Contest

Heimischer Bundeskanzler wurde in Auftritt von 1989 geschummelt.

International sorgte vor Kurzem ein Deepfake von „Zurück in die Zukunft“ für Furore. In Österreich wurde nun Bundeskanzler Sebastian Kurz zum „Opfer“ eines manipulierten Videos. Während Kurz derzeit selbst auf europäischer Ebene ( EU-Budget , Brexit-Boris ) übers politische Parkett tanzt, ist er in dem Deepfake als Song-Contest-Teilnehmer der späten 1980er-Jahre zu sehen.

Sebastian Kurz beim Song Contest

Konkret wurde der Bundeskanzler in das Video von Song-Contest-Teilnehmer Thomas Forstner hinein manipuliert, der Österreich im Jahr 1989 mit dem Titel „Nur ein Lied“ vertreten hatte. Das Video zeigt einmal mehr, wie gut Deepfake-Programme mittlerweile arbeiten. Wenn man es nicht besser wüsste, wäre die Manipulation auf den ersten Blick nicht erkennbar.

DeepFaceLab

Erstellt wurde der manipulierte Clip von „Kurt Fleisch“ (YouTube-Name). Wie in der Beschreibung des Videos zu lesen ist, nutzte er die beliebte Software „DeepFaceLab“ zur Erstellung des Deepfakes.

