Dell verkauft seine Sicherheitssparte

Dell trennt sich von seinem Geschäft für Cybersicherheit. Die Geschäftseinheit RSA werde für 2,08 Mrd. Dollar (1,9 Mrd. Euro) an ein Konsortium unter Führung der Symphony Technology Group, des Ontario Teachers' Pension Plan Board und von AlpInvest Partners verkauft, teilte Dell mit.

Investitionen

Die Transaktion solle laut dem US-Technologieriesen in den nächsten sechs bis neun Monaten abgeschlossen werden. Der Verkauf spült dem Konzern also ordentlich Geld in die Kasse. Dieses kann für notwendige Investitionen verwendet werden.