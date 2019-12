Deutsche offen für Liebe zu Roboter

Umfrage erhob Einstellung zu möglichen Beziehungen zwischen Mensch und Maschine

Ob auch ein Roboter liebenswert sein kann, hat die deutsche Gesellschaft für Informatik e.V. (GI) per Umfrage ermittelt. Immerhin jeder fünfte Mensch in Deutschland (21 Prozent) glaubt, dass es zukünftig normal sein wird, sich in Maschinen mit Künstlicher Intelligenz (KI) zu verlieben, lautete ein Ergebnis der Erhebung. In Ostdeutschland liegt der Wert noch etwas höher.

Liebesbeziehungen zwischen Mensch und Maschine sind für jeden Vierten der Befragten aus Ostdeutschland eine realistische Möglichkeit, hieß es in einer Aussendung der GI. Bei den 15- bis 29-Jährigen denkt fast jeder Dritte (29 Prozent), dass es zu romantischen Gefühlen mit einer KI-Persönlichkeit kommen könnte.

"In weniger als zehn Jahren"

Ebenso wollte die GI herausfinden, wie lange es noch dauern werde, bis derartige Beziehungen zur Normalität werden. "In weniger als zehn Jahren", sagte ein Viertel derjenigen, die an die Liebe zwischen Mensch und Maschine glauben. Rund jeder Zweite (56 Prozent) geht davon aus, dass dies in weniger als 30 Jahren eintreten wird.

Die Befragung wurde im Rahmen des Projekts "#KI50 - Künstliche Intelligenz in Deutschland" durchgeführt und stützt sich auf insgesamt 1.283 Face-to-Face-Interviews mit einem repräsentativen Querschnitt der Bevölkerung ab 16 Jahre. Mit dem vom deutschen Bundesministerium für Bildung und Forschung geförderten Projekt möchte die GI das Thema "Künstliche Intelligenz" einer breiten Öffentlichkeit besser zugänglich machen.

