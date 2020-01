Diese 30 Apps sofort vom Smartphone deinstallieren

Sicherheitsforscher haben in den Anwendungen (für iOS und Android) Spionageaktivitäten entdeckt.

Trotz extrem strengen Sicherheitsvorkehrungen und -kontrollen gelingt es dubiosen App-Entwicklern immer wieder, auch solche Programme in die offiziellen Appstores zu bringen, die ihre Nutzer auf dreiste Art und Weise ausspionieren. Nun ist ein besonders umfangreicher Fall mit derartigen Machenschaften aufgedeckt worden.

1,4 Millarden Mal installiert

Konkret haben die Sicherheitsexperten von Cybernews 30 Smartphone-Anwendungen (Liste unten) in den Appstores von Google und Apple entdeckt, die ihre Nutzer ausspionieren. Die Experten raten betroffenen Nutzern dazu, die Apps sofort zu deinstallieren. Insgesamt sollen die schädlichen Anwendungen fast 1,4 Milliarden Mal auf iPhones und Android-Handys installiert worden sein.

Unerlaubte Machenschaften

Über der Hälfte dieser Apps (16) stammen von Entwicklern aus China. Es handelt sich vor allem um Programme, die Filter für die Smartphone-Kamera bieten und Fotos verbessern sollen. Einige Anbieter sind gleich für mehrere dieser Apps verantwortlich. Das zeigt sich auch an den ähnlichen Bezeichnungen. Laut Cybernews übermitteln die Anwendungen unerlaubt sensible Daten an die Entwickler und greifen auch gerne mal auf die Handy-Kamera zu. Einige dieser Apps sind zwar mittlerweile aus den Appstores geworfen worden, auf vielen Smartphones sind sie dennoch installiert.

Diese Apps sofort deinstallieren