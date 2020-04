Disney+ hat schon über 50 Millionen Nutzer

In Österreich ist der Netflix-Gegner seit 24. März verfügbar - Bezahlabos schießen durch die Decke.

Der erfolgreiche Start von Disney+ setzt sich nahtlos fort. Der Streamingservice des US-Unterhaltungsriesen, der seit 24. März auch in Österreich verfügbar ist, verzeichnet weiter rasantes Wachstum. Disney+ habe rund fünf Monate nach dem Start in den USA weltweit bereits 50 Millionen zahlende Abonnenten gewonnen, teilte der Konzern nun in Burbank mit.

>>>Nachlesen: Disney+ ist da: Das sind die Top-Serien & -Filme

Viele Inhalte und günstiger Preis

Disney hatte mit dem Streamingdienst im November die Jagd auf den Marktführer Netflix eröffnet und auf Anhieb großen Kundenzustrom erhalten. Disney+ punktet mit beliebten Produktionen wie der "Star Wars"-Serie "The Mandalorian" und bisher relativ niedrigen Preisen. Hierzulande werden pro Monat 6,99 Euro fällig, für das Jahresabo muss man 69,99 Euro bezahlen. Damit unterbietet Disney+ die meisten Konkurrenten. Lediglich Apple TV+ ist noch günstiger (4,99 Euro pro Monat), bietet aber auch deutlich weniger Inhalte.

Video zum Thema: The Mandalorian – Offizieller Trailer Diese Videos könnten Sie auch interessieren Wiederholen

Abstand ist (noch) groß

Der Abstand zu Netflix bleibt vorerst dennoch groß - der Konkurrent hatte zuletzt rund 167 Millionen Kunden. Allerdings ist Netflix auch schon seit über zehn Jahren im Geschäft und in über 190 Ländern weltweit vertreten - Disney+ bisher erst in gut einem Dutzend. So gesehen, gehen die Bezahlabos regelrecht durch die Decke.