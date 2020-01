Disney+ zieht Start in Europa vor

Netflix-Gegner kommt früher als bisher geplant war - auch in Österreich.

Gute Nachricht für heimische Interessenten von Disney+ . Der amerikanische Unterhaltungsriese hat am Dienstag angekündigt, sein Startdatum in weiteren europäischen Ländern vorzuziehen. Auch Österreich ist mit dabei. Konkret geht der Netflix-Gegner nun bereits am 24. März 2020 an den Start.

Österreich mit dabei

Neben Österreich wird Disney+ an diesem Tag auch in Großbritannien, Frankreich, Deutschland, Italien, Spanien, Schweiz und Irland starten. Weitere westeuropäische Länder inklusive Belgien, Skandinavien und Portugal sollen im Sommer 2020 folgen.

Preise

In den Niederlanden ist der Streaming-Dienst bereits seit dem Vorjahr verfügbar. Von dort wird auch die Preisstruktur übernommen. In Österreich kostet Disney+ 6,99 Euro im Monat bzw. 69,99 Euro im Jahr bestätigt. Damit reiht sich der Anbieter exakt zwischen Apple TV+ und Netflix ein.

Bekannte Marken

Bei den Inhalten hat Disney+ gegenüber dem iPhone-Konzern jedoch die Nase vorne . Denn zu dem Konzern gehören Entertainment-Marken des Unternehmens darunter Disney, Pixar, Marvel, Star Wars und National Geographic. Darüber hinaus wird es ausschließlich für den Streaming-Dienst produzierte, "Disney+ Originals" geben in Form von Spielfilmen, Dokumentationen, Serien sowie Kurzfilmen.

Auf vielen Geräten nutzbar

Disney+ ist auf nahezu allen bekannten Mobilgeräten und internetfähigen TV-Geräten nutzbar - inklusive Spielekonsolen und Smart TVs.

