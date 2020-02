Duschvideos von Festival im Netz gelandet

Die Frauen haben nicht bemerkt, dass sie beim Duschen heimlich gefilmt wurden.

Schock für Besucherinnen des deutschen Fusion-Festivals: Auf der Schmuddelseite xHamster sind Videos aufgetaucht, die offenbar in den Duschen am Festivalgelände entstanden sind. Die Frauen, die nicht bemerkt haben, dass sie heimlich gefilmt wurden, waren teils völlig nackt zu sehen.

Erst nach Strafanzeige gelöscht

Wie der Spiegel berichtet, wurde mittlerweile Strafanzeige erstattet. Die xHamster-Betreiber wurden aufgefordert, die Videos zu löschen. Das dürfte mittlerweile auch erfolgt sein, doch die Videos wurden davor bereits von Hunderten Nutzern angesehen. Sie waren fünf Tage online.

Veranstalter zeigt sich erschüttert

In einer Stellungnahme des Fusion-Festivals heißt es: „Wir sind erschüttert und fassungslos darüber, dass diese Form von sexualisierter Gewalt an Orten stattfindet, in denen wir Antisexismus und Gewaltfreiheit als Grundkonsens verstehen". Der Veranstalter wurde am 28. Jänner durch anonyme E-Mails auf den Skandal aufmerksam gemacht. Ersten Untersuchungen zufolge soll die Kamera vermutlich in einem Rucksack oder einer Tasche platziert gewesen sein, der unauffällig in der Dusche abgestellt wurde.

Das Fusion-Festival, von dem nun die Duschvideos im Netz gelandet sind, fand im Juni 2019 statt und zählte rund 70.000 Besucher.