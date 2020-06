Dysons neuer 3-in-1-Luftreiniger im Test

Wir haben den Pure Humidify+Cool auf Herz und Nieren getestet.

Mit dem Pure Humidify+Cool hat Dyson unlängst ein brandneues 3-in-1-Gerät auf den Markt gebracht. Die Neuheit ist Luftreiniger, Ventilator und Luftbefeuchter in einem. Die technischen Daten klingen jedenfalls vielversprechend. Ob der neue Pure Humidify+Cool im Alltag hält, was Dyson verspricht, haben wir uns in den letzten beiden Wochen angesehen.

Qualität und Bedienung

Der erste Eindruck ist schon einmal überzeugend. Der 92 cm hohe und gut acht Kilogramm schwere Ventilator bietet eine ansprechende Optik, ist bestens verarbeitet und setzt durchwegs auf hochwertige Materialien. Vor der Inbetriebnahme muss man das 3-in-1-Gerät zusammenbauen. Genau genommen muss man lediglich die Filter und den Wasserbehälter einsetzen. Das dauert keine fünf Minuten. Dann nur noch das Netzteil anstecken und es kann schon losgehen. Die Steuerung erfolgt über die Fernbedienung oder die kostenlose Dyson-App. Über Letztere kann man noch weitere Einstellungen vornehmen. Das Konfigurationsmenü ist sehr übersichtlich aufgebaut. Die Fernbedienung, die dank einer Magnetfunktion an der Oberseite des Pure Humidify+Cool bombenfest hält, gibt ebenfalls keinerlei Rätsel auf. Die Steuerung der vielen Funktionen hat man nach kurzer Zeit intus. Das liegt auch am praktischen Info-Display an der Gerätevorderseite. Obwohl es ziemlich klein ist, ist es gut ablesbar und zeigt u.a. aktuelle Messdaten, die Einstellungen und die Luftqualität an. In der App wird dank verfügbarer Online-Daten zusätzlich die aktuelle Qualität der Außenluft des gewählten Standorts angezeigt.

Kernfunktionen

Noch wichtiger als die Bedienung ist natürlich die Erfüllung der drei Kernfunktionen: Luftreinigung, Ventilation und Luftbefeuchtung.

Reiniger

Ein Luftreiniger dient in erste Linie dazu, um in geschlossenen Räumen die Qualität der Luft zu verbessern. Diesbezüglich hat sich Dyson beim Pure Humidify+Cool einiges einfallen lassen. So verfügt das Gerät über Lasertechnologie, die kleinste Schmutzteilchen (0,05 Mikrometer) aufspürt und erfasst. Diese Partikel werden von einem speziellen Mikrofaserfilter entfernt – und zwar zu 99,95 Prozent. Allergene, Bakterien oder Viren haben somit keine Chance. Des weiteren sorgt ein Aktivkohlefilter dafür, dass flüchtige organische Verbindungen wie Stickstoffdioxid oder Benzole eliminiert werden. Auch diese Schadstoffe werden davor von einem speziellen Mess-Sensor aufgespürt. Da man die Veränderungen der Luft in der App und am Display mitverfolgen kann, zeigt sich schnell, dass es tatsächlich zu einer deutlichen Verbesserung kommt. Dazu braucht es aber eigentlich gar keinen Blick aufs Smartphone oder die Anzeige. Denn wenn das Gerät einige Zeit gelaufen ist, wird die bessere Qualität auch beim Atmen sofort spürbar. Während des Tests war mehrmals ein Pollenallergiker in der Wohnung. Dieser schwärmte förmlich von der Luftqualität in den vier Wänden des Testers.

Ventilator

Der Pure Humidify+Cool kann auch als klassischer Ventilator verwendet werden. Dabei setzt Dyson wie immer auf ein Design ohne Rotor. Der Luftstrom wird über zwei drehbare vertikale Zylinder im runden Oberteil generiert. Nutzer können sich für einen von drei Modi entscheiden. Im klassischen Ventilatormodus wird der Luftstrom gebündelt nach vorne geblasen. Je nach gewählter Stärke kommt es hierbei zu einem ordentlichen Zug. Und auch die Lautstärke nimmt mit der gewählten Stufe zu. Bei schwachem Luftzug bleibt das Gerät aber angenehm leise. Eine Besonderheit bietet der sogenannte Breeze-Modus. Hier rotieren die Zylinder und erzeugen einen an die Natur angepassten Luftstrom, der sich angenehm und spürbar über den gesamten Raum verteilt. Wer nicht so sehr auf Zugluft steht, kann den Verteilungsmodus wählen. Hier wird die Luft über die Rückseite umgeleitet. Dann ist fast kein Luftzug spürbar. Dennoch wird die Luft auch hier penibel gereinigt.

Befeuchter

Die dritte Kernfunktion des 3-in-1-Gerätes ist die Luftbefeuchtung. Auch hier nimmt der Dyson seinem Nutzer eigentlich alles ab. Um die (zu) trockene Luft zu befeuchten, misst ein separater Sensor die Luftfeuchtigkeit und die Temperatur des Raumes. Anhand dieser Daten wird der gereinigte und befeuchtete Luftstrom im Raum verteilt. Doch das ist noch nicht alles. Damit sich im abgegebenen Wasserdampf keine Keime oder Bakterien ausbreiten können, werden diese bevor sie den Pure Humidify+Cool verlassen, zerstört. Und zwar per Bestrahlung mit UV-C-Licht. Dank des 5-Liter-Tanks reicht die Wassermenge locker für mehrere Tage.

Weitere Eindrücke

Bei seinen drei Kernaufgaben kann das Gerät auf ganzer Linie überzeugen. Es gibt aber noch weitere Funktionen, die den Alltag erleichtern. So findet sich in der App eine Timer-Funktion, über die man einstellen kann, wann der Pure Humidify+Cool seine Dienste verrichten soll. Nutzt man ihn beispielsweise im Büro, kann man einstellen, dass er eine Stunde vor Dienstbeginn loslegt. Ist er zuhause im Einsatz, kann er die Luft untertags reinigen und befeuchten. Der Nachtmodus hat sich ebenfalls als praktisch erwiesen. Hier läuft das Gerät nicht nur besonders leise, sondern dimmt auch gleich noch die Helligkeit der Displayanzeige. Eines müssen Käufer jedoch wissen. Das „Cool“ im Namen steht nicht für eine Kühlfunktion. Das 3-in-1-Gerät ist keine Klimaanlage. Der kühlende Effekt liegt lediglich am befeuchtetem Luftstrom. Die Raumtemperatur wird dabei jedoch nicht gesenkt. Wenn es in der Wohnung beispielsweise 30 Grad hat, bleibt es auch dann heiß, wenn der Pure Humidify+Cool läuft. Dank des Luftstroms fühlt es sich jedoch deutlich angenehmer an.

Fazit

Das neueste Produkt aus Dysons umfangreichem „Ventilatoren“-Sortiment konnte im Test eigentlich auf ganze Linie überzeugen. Qualität, Performance, Bedienung und Optik (Geschmackssache) sind über jeden Zweifel erhaben. Der Pure Humidify+Cool kann die Lebensqualität tatsächlich steigern. Vor allem dann, wenn man mit einer Pollenallergie kämpft, gereizte Schleimhäute hat, oder etwa in einer Stadt wohnt, wo man nicht einfach die Fenster zum Lüften mit Frischluft öffnen kann. Einziger Kritikpunkt ist die etwas irreführende Bezeichnung mit dem Wort „Cool“. Denn eine Klimaanlage ist das 3-in-1-Gerät nicht. Der Anschaffungspreis von 699 Euro ist zwar keine Okkasion, doch wenn man den hohen technischen Aufwand und das Plus an Lebensqualität berücksichtigt, ist er auf alle Fälle angemessen. Zumal es derzeit kein vergleichbares Konkurrenzprodukt gibt.

