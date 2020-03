EU erlaubt Handy-Überwachung der Bürger

Die EU-Kommission weicht in Zeiten der Coronavirus-Krise den Datenschutz auf. Konkret hält es die Brüsseler Behörde aus datenschutzrechtlicher Sicht für möglich, sensible persönliche Daten im Kampf gegen die Ausbreitung des neuartigen Coronavirus zu verwenden. Prinzipiell sei die Verarbeitung persönlicher Daten mit Bezug zur Gesundheit laut EU-Datenschutzvorgaben zwar verboten, sagte ein Sprecher der Brüsseler Behörde.

In Österreich liefert A1 der Regierung anonymisierte Bewegungsströme , die mittels Handydaten gesammelt werden. Die Erhebung erfolgt dabei in Kooperation mit der Grazer Firma Invenium . Zudem gibt es seit heute die " Stopp Corona"-App des Roten Kreuzes, die jedoch auf Freiwilligkeit basiert. Die Deutsche Telekom hatte dem Robert-Koch-Institut (RKI) vergangene Woche Massendaten, die aus der Auswertung von Funkmasten stammen, zur Verfügung gestellt. Das RKI will damit die Wirksamkeit der Maßnahmen der Bundesregierung zur Einschränkung sozialer Kontakte untersuchen. Medienberichten zufolge wird dies in Italien, dem am schlimmsten von der Pandemie betroffenen Land der EU, bereits getan.